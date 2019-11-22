الأهلي يواجه أصحاب الجياد في دوري اليد.. اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع فريق أصحاب الجياد في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر، ويسعى الفريق للفوزبها ومواصلة عروضه القوية في البطولة.
وكان الأهلي قد فاز أمس الخميس على فريق الجزيرة بنتيجة 34-27 في اللقاء الذي أقيم على صالة ميت عقبة.
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