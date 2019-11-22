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سموحة ٩٩ يتعادل مع الاتحاد في بطولة الجمهورية

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تعادل فريق سموحة مواليد ٩٩ لكرة القدم مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

سجل سيف فاروق جعفر هدف سموحه وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ١٨ نقطة .

لعب سموحه بتشكيل مكون من حسين تيمور ،

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أحمد هشام ، أحمد غنيم ، رضا رأفت ، حسام محمد ، مهند أحمد ، سلامه أحمد ، سيف فاروق جعفر ، خالد عبد الفتاح ، أحمد سعد ، أحمد ناصر ، واشترك أثناء المباراة كل من : مؤمن حمدان ، نور محمود ، محمد سليم .

يتكون الجهاز الفني من : خميس جعفر مدير فنى، محمد العمده مدرب عام ، جاسر عبد الحميد مدرب، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع وعبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .
    

 

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