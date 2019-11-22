سموحة ٩٩ يتعادل مع الاتحاد في بطولة الجمهورية

تعادل فريق سموحة مواليد ٩٩ لكرة القدم مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

سجل سيف فاروق جعفر هدف سموحه وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ١٨ نقطة .

لعب سموحه بتشكيل مكون من حسين تيمور ،

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أحمد هشام ، أحمد غنيم ، رضا رأفت ، حسام محمد ، مهند أحمد ، سلامه أحمد ، سيف فاروق جعفر ، خالد عبد الفتاح ، أحمد سعد ، أحمد ناصر ، واشترك أثناء المباراة كل من : مؤمن حمدان ، نور محمود ، محمد سليم .

يتكون الجهاز الفني من : خميس جعفر مدير فنى، محمد العمده مدرب عام ، جاسر عبد الحميد مدرب، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع وعبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .

