فيديو..رونالدينيو يدعو ليونيل ميسي لزيارة الرياض مجددًا

نشر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للنجم البرازيلي الشهير، رونالدينيو بينه وبين ليونيل نيسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين خلال زيارته لمدينة الرياض، على هامش معرض الرياض للسيارات.

دعا رونالدينيو، ميسي في الفيديو إلى زيارة مدينة الرياض مجددًا، من أجل شراء سيارة له خلال

معرض الرياض، حيث قال :" مرحبا ميسي، أرسل لك الرسالة لأخبرك أنى حضرت معرض الرياض للسيارات، واشتريت سيارتي، متى ستأتي لتشتري سيارتك أنت أيضا؟".ليرد الأخير عليه قائلًا: "أهلا رولى، أنا كنت فى الرياض منذ أيام قليلة مع منتخب الأرجنتين، وزرت أبو ناصر فى السعودية ، وسأعود مجددا فى يناير من أجل كأس السوبر، أحبك كثيرا".

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وقام رونالدينيو بشراء أول سيارة بمعرض الرياض للسيارات، على هامش زيارته فاعليات موسم الرياض، برفقته تركي آل شيخ.

على الجانب الآخر، ميسي قد زار مدينة الرياض رفقه منتخب بلاده، الأسبوع الماضي، من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب البرازيل، بسوبر كلاسيكو، والذي فاز فيها منتخب التانجو بهدف دون رد، سجله ميسي، ليتوج بالبطولة.