اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في لقاء مهم بدوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراةفي السادسة مساء على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للأهلي وجهازه الفني ولاعبيه، في ظل رغبة الفريق في استمرار سلسلة الانتصارات القياسية والمنافسة على اللقب.
وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية، أمس الخميس، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، فيما يعقد محمد مصيلحي المدير الفني محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء.
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