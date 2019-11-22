فايلر يطمئن على جاهزية جونيور أجايي قبل انطلاق مران اليوم

يطمئن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية النيجيري جونيور أجايي قبل انطلاق المران المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان أجايي يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية، وخضع لتدريبات تأهيلية خلال اليومين الماضيين من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد خوضمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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