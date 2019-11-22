حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصال هاتفي للاعبي الأهلي المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي؛ لدعمهم وتحفيزهم قبل خوض نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة أمام منتخب كوت ديفوار المقرر إقامته مساء اليوم على استاد القاهرة. إفريقيا تحت 23 سنة أمام منتخب كوت ديفوار المقرر إقامته مساء اليوم على استاد القاهرة. وأعرب عبد الحفيظ في اتصاله مع اللاعبين عن أمنياته بفوز منتخبنا الأولمبي الليلة على كوت ديفوار وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بعد تأهله رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020. عن أمنياته بفوز منتخبنا الأولمبي الليلة على كوت ديفوار وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بعد تأهله رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويلعب ثلاثي الأهلي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي في ضمن المنتخب الأولمبي المشارك بالبطولة الإفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يحفز ثلاثي الأهلي في المنتخب الأولمبي قبل نهائي أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.