الأهلي يستأنف استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة في إطار البرنامج الذي تم وضعه، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها لقاء الجونة ثم السفر إلي تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة في إطار البرنامج الذي تم وضعه، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها لقاء الجونة ثم السفر إلي تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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