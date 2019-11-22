التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي في مباراة نهائي أمم أفريقيا

استقر حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي على تشكيل فريقه الأساسي، والذي يواجه منتخبنا الأولمبي في الثامنة مساء اليوم، في مباراة نهائيكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما.
ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأفيال كلًا من:
الحارس إليعازر تاب، وفى الدفاع كواديو دابيلا – إسماعيل ديالو – زى اوتارا – سيلاس جناكا، وفى الوسط أبوبكر كيتا – كوفى إدجار – جيان امانيه، وفى الهجوم حامد تراورى – يوسف داو – شيخ تيميتيه.
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