ميتشو: المنافسة والتتويج المكان الطبيعي للزمالك

قرر الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، بداية من أمس الخميس، استعدادًا للقاء إنبى في الجولة السادسة لبطولة الدوري يوم الإثنين المقبل بملعب السلام، بعد أن خاض الفريق برنامجًا قويًا خلال الفترة الماضية، تضمن لعب أربعة لقاءات ودية مع فرق متدرجة المستوى، هي: جولدي وحقق الفوز بثلاثية نظيفة، ثم منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، وفاز بهدفين نظيفين، ثم خسر من وادي دجلة بهدفين لهدف، وأخيرًا حقق الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.

حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين الموجودين معه في فترة الإعداد، وقام بتجربة بعضهم فى مراكز جديدة تحسبًا لأي ظروف إصابات للأساسيين، منهم محمد عنتر، فى مركز الظهير الأيمن، وإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، وأشرف بن شرقي فى مركز رأس الحربة الصريح، كما منح الفرصة لعدد من الناشئين المميزين، أمثال

أحمد زكى وحسين فيصل وأحمد عيد ويوسف حسن، كما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية محمد حسن وشيكابالا ومصطفى فتحي وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عبدالغني.

من ناحيته أكد ميتشو أن الفريق استفاد بشكل كبير من فترة التوقف، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت مهمة بالنسبة لنا في ظل الدخول لمسابقات هذا الموسم من دون راحة بعد خوض ما يزيد على ٥٩ لقاءً الموسم الماضي، وأعقبها السوبر وكأس مصر من دون راحة وكانت فترة توقف مسابقة الدوري مهمة جدًا.

أضاف ميتشو: معسكر ٦ أكتوبر كان ضروريًا للفترة المقبلة، وحرصنا من خلاله على التحضير الفني والبدني والتكتيكي، ورفع اللياقة البدنية، خصوصًا أننا مقبلون على مواجهات متواصلة تحتاج إلى لياقة مرتفعة، إضافة إلى أن اللاعبين

زادوا تقُربًا من بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن فترة المعسكر غاب عنها الأربعة لاعبون المنضمين للمنتخب الأوليمبي، ووجد لاعبو المنتخب الأول وثنائي منتخب تونس، وكان الغرض من وجودهم معنا هو التوازن بين الحمل الذي نقوم به، والحمل هناك مع المنتخبات.

تابع: حرصنا خلال فترة التوقف في شهر أكتوبر، على رفع المعدل البدني للونش وزيزو وأوباما، وكانت النتيجة ظهورهم بشكل طيب وعليه انضم زيزو بسبب أدائه للمنتخب.

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وأشار ميتشو إلى أننا خضنا مباريات جيدة وقوية في فترة التوقف أمام دجلة وجنوب أفريقيا والحرس واستفدنا منها بشكل جيد جدًا.

أضاف ميتشو، أنه تولى مسئولية تدريب الزمالك لأنه يعرف قيمته ومنافسته على كل البطولات، في إشارة منه إلى أنه جاء للمنافسة والتتويج، لأنه يعلم أن هذا هو الهدف الأسمى، لأن هذا هو مكان الزمالك الطبيعي.

وعن دوري أبطال أفريقيا، أكد أن الزمالك يلعب في مجموعة هي الأصعب والأقوى لما تضمه من فرق قوية، والطريق إلى النهائي صعب، وسنأخذ كل مرحلة على حدة حتى الوصول للنهاية والتتويج، مطالبًا بمساندة الجماهير لأنهم اللاعب رقم ١٢ بالنسبة لنا، كذلك تكاتف الجهاز الفني واللاعبين والإدارة، لأننا عائلة واحدة وهدفنا واحد.