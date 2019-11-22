رياضة | مران الأهلي.. انتظام معلول وفايلر يطمئن على أجايي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. انتظام معلول وفايلر يطمئن على أجايي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركاته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا في مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021.

