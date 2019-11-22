رياضة | قبل ضربة البداية لـ"مورينيو" مع توتنهام.. ماذا يقدم "السبيشيال وان" في أولى مبارياتة كمدرب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ضربة البداية لـ"مورينيو" مع توتنهام.. ماذا يقدم "السبيشيال وان" في أولى مبارياتة كمدرب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، أول أمس الأربعاء، عن تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق الأول خلفاً للأرجنتيني المقال ماورسيو بوتشيتينو.

سبب إقالة بوشيتينو

جاء سبب إقالة ماوريسيو بوشيتينو من تدريب توتنهام، سوء النتائج في الموسم الجاري، مع الفريق اللندني، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

موعد أول مباراة لـ توتنهام تحت قيادة مورينيو

ويخوض فريق توتنهام أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، غداً السبت، أمام فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب لندن الأولمبي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مسيرة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، في أولى مبارياته مع الأندية التي دربها؟

بداية مخيبة مع بنفيكا

عند تعاقد بنفيكا البرتغالي مع مورينيو، ولعب أول مباراة للفريق تحت قيادته، كانت يوم 23 سبتمبر عام 2000، خسر أمام فريق بوافيشتا في الدوري البرتغالي، بهدف دون رد.

خيبة أمل مع بورتو

ولعب مورينيو مع بورتو، أول مباراة له كانت في 19 فبراير عام 2002، أمام فريق ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسر الفريق البرتغالي بهدف دون رد.

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ولايته الأولى مع تشيلسي

وفي يوم 15 أغسطس 2004، كانت أول مباراة للمدرب البرتغالي مع تشيلسي، وتمكن من تحقيق الانتصار على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شئ.

بداية سعيدة مع الأنتر

وفي أغسطس 2008، كانت أول مباراة لـ مورينيو مع فريق إنتر ميلان، أمام روما، في بطولة كأس السوبر الإيطالي، وتمكن الإنتر من تحقيق لقب السوبر، بعد الفوز على روما بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

بداية معقدة مع ريال مدريد

وفي أول مباراة لـ مورينيو مع ريال مدريد، كانت أمام ريال مايوركا، يوم 29 أغسطس عام 2010، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فترته الثانية مع تشيلسي

تمكن السبيشل وان من تحقيق الفوز على فريق هال سيتي، بهدفين نظيفين، خلال ولايته الثانية مع البلوز تشيلسي، وكانت يوم 18 أغسطس 2013.

مانشستر يونايتد والبداية الرائعة

وفي يوم 17 أغسطس 2016، تمكن مورينيو من تحقيق الفوز الأول له مع مانشستر يونايتد، على حساب فريق ليستر سيتي، في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

فهل يستطيع جوزيه مورينيو تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى طبيعتها ؟.