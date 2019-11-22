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رياضة | بديل محمد صلاح.. 3 حلول أمام كلوب لتعويض غياب الفرعون ضد كريستال بالاس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل محمد صلاح.. 3 حلول أمام كلوب لتعويض غياب الفرعون ضد كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من القلق تسود مدينة ، فى ظل الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب الريدز فى الكاحل، والتي قد يغيب على أثرها عن لقاء كريستال بالاس السبت المقبل في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب سيلهرست بارك.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، جمعهم من 11 إنتصار وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الأن.

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حجم إصابة محمد صلاح

ويعاني الفرعون المصري من إصابة في كاحل القدم اليسرى والتي أبعدته عن المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ويبحث كلوب عن بدائل لتعويض غياب محمد صلاح أمام كريستال بالاس، يستعرضها لكم "الخليج 365 الرياضي"، في السطور التالية:

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ديفوك أوريجي

هناك إقتراح أمام يورجن كلوب، بإشراك ديفوك أوريجي بديلاً لـ محمد صلاح، كما فعلا في مباراة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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تشامبرلين

قد يضطر يورجن كلوب لإشراك الدولي الإنجليزي أليكس أوكسلاد تشامبرلين في خط الوسط بجانب كلاً من فابينيو وهندرسون وميلنر، والاعتماد على خطة 4- 4- 2، والدفع بـ ساديو ماني و روبيرتو فيرمينيو في خط الهجوم.

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استبعاد ماني من التشكيل الأساسي

وهناك حل أخر ربما يكون صعب للغاية أمام يورجن كلوب، وهو إستبعاد ساديو ماني عن التشكيل الأساسي للفريق، والدفع بـ آدم لالانا و ديفوك أوريجي، بجانب روبيرتو فيرمينيو، مع الإعتماد على فابينيو وهندرسون وميلنر في خط الوسط، ولكن هذا القرار صعب للغاية نظراً للمستوى الجيد الذي يقدمة ماني مع الريدز هذا الموسم.

ماذا سيفعل كلوب لتعويض غياب صلاح أمام كريستال بالاس، من أجل إستمرار سجلة الخالي من الهزائم حتى الآن في البريميرليج؟.

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