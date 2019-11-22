رياضة | مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام قد يمنح صفقة مدوية لريال مدريد في السوق الصيفي المقبل عام 2020.

وعقب رحيل بوتشينيو من تدريب السبيرز، انتشرت العديد من الشائعات حول مستقبل هاري كين هداف توتنهام والذي ارتبط مجددًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن رحيل المدرب الأرجنتيني عن توتنهام كان بمثابة النبأ السار لريال مدريد، الذي يرى أن عدم تواجد المدرب الأرجنتيني في منصبه داخل السبيرز يمكن أن يدفع كين لمغادرة النادي والذهاب إلى مكان آخر.

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وذكرت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ الإنجليزية، أن البرتغالي مورينيو مدرب السبيرز الجديد سيكون المفتاح لانتقال هاري كين لريال مدريد في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد لديه فرصة في الحصول على توقيع كين في السوق الصيفي المقبل بفضل مورينيو الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.

وقد يلعب مورينيو دور الوسيط بين رئيس ريال مدريد وقادة توتنهام للسماح لكين بالوصول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في نهاية الموسم الحالي.