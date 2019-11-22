اونلاين | يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية والافريقية المواجهة الحاسمة بين منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره كوت ديفوار، على استاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لمنافسات الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يتم بث أحداث اللقاء، عبر فضائية "تايم سبورت" عبر بثها الأرضي من خلال تردد القناة الثانية الأرضية، وضبط التردد الأرضي على UHF 32.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار: محمد صبحي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام اللاعب كريم العراقي في خط الدفاع.

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خط الوسط الدفاعي : أكرم توفيق وأحمد رمضان الشهير ببكهام.

ثلاثي الوسط الهجومي: رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد رأس حربة.

وكان قد نجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.