اونلاين | كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر kora online يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة رابط مصر HD

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سيكون عشاق الكرة المصرية والإفريقية، على موعد مع مواجهة نارية بين المنتخب المصري الأولمبي ونظيره الإيفواري، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وذلك لحساب المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر.

الفراعنة وحلم التتويج الأول

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب، وعينهم على تحقيق الفوز والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الفراعنة، وسيعتمد غريب على كتيبة من النجوم في مقدمتهم رمضان صبحي قائد المنتخب، والذي يقدم مستويات رائعة.

مشوار المنتخبين في البطولة

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تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة كل من مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات، حيث حقق الانتصار في اللقاءات الثلاث، ليتصدر المجموعة ويتأهل لنصف النهائي، وفي المربع الذهبي تغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل للأولمبياد المقبل في طوكيو 2020.

على الجانب الأخر نجح منتخب كوت ديفوار في تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على زامبيا ونيجيريا قبل أن يخسر من جنوب إفريقيا، وفي نصف النهائي تغلب على غانا بركلات الترجيح 4-2.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مصر ضد كوت ديفوار اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تنقل البطولة بشكل حصري عبر البث الفضائي، بالإضافة لتايم سبورت والتي تنقل المباراة عبر البث الأرضي لجمهورية مصر العربية.