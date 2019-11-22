موعد مباراة مصر وكوت ديفوار الاوليمبي في نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم الجمعة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي.

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وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل من نصف النهائي بالفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، فيما تخطى منتخب كوت ديفوار نظيره غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقناة التاقلة

تبدأ مباراة مصر وكوت ديفوار مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً، وتذاع المباراة عبر شاشة تايم سبورت أرضيًا، وقناة بي إن سبورت إتش دي 10 فضائياً.