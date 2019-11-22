شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 يلتقي فريق الشباب أمام نظيره الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، والتي ستقام على أرضية ملعب فيصل بن فهد.

موعد مباراة الشباب والفيحاء اليوم Advertisements تقام مباراة الشباب ضد الفيحاء في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء تذاع مباراة الشباب والفيحاء عبر شاشة قناة KSA Sport HD. ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما الفيحاء يحتل المرتبة الثانية عشر برصيد 10 نقاط.

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