شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف دوريات العالم، أبرزها مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بين منتخب مصر وكوت ديفوار.

مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة مصر وكوت ديفوار، الساعة 20:00 تايم سبورت الأرضية و"bein sports hd 10". غانا وجنوب إفريقيا، الساعة 16:30 تايم سبورت الأرضية و"bein sports hd 10". مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة الشباب والفيحاء، الساعة 18:40 "ksa sports hd 1". Advertisements الحزم والرائد، الساعة 16:55 "ksa sports hd 2". أبها والفتح، الساعة 14:30 "ksa sports hd1". مباريات الدوري الإسباني ليفانتي ومايوركا، الساعة 22:00 "bein sports hd 3". مباريات الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وليل، الساعة 21:45 "bein sports hd 6". مباريات الدوري الألماني بوروسيا دورتموند وبادربورن، الساعة 21:30 "bein sports hd 5".

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