شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يدعو ميسي لزيارة الرياض مجددًا.. والنجم الأرجنتيني: سأعود في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق، الدعوة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا، لتكرار زيارته إلى السعودية.

وقال رونالدينيو، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية: «هلا ميسي، أرسل لك الرسالة هذه حتى أقول لك إني جئت إلى معرض الرياض للسيارات واشتريت سيارتي، متى ستأتي لشراء سيارتك.. مع السلامة».

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ورد «ميسي» قائلًا: «هلا رولي، أنا راجع من الرياض قبل كام يوم كنت مع المنتخب، وزرت أبوناصر، وسأعود في يناير لخوض كأس السوبر أشوفك حبيبي».

وتستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية للأعوام الثلاثة المقبلة، حسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية.

ومن المقرر أن تقام تقام النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 4 فرق فقط في يناير المقبل،وفقا للنظام الجديد، حيث يلعب برشلونة كبطل لليجا، وفالنسيا كبطل للكأس، وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، في الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل.