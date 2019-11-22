شكرا لقرائتكم نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة .. لاعبو المنتخب الأولمبي يؤدون صلاة الجمعة فى الفندق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي لاعبو المنتخب الاولمبي صلاة الجمعة بفندق إقامتهم، وذلك قبل بدء الاستعداد للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تقام في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار.

وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

وأدى منتخب مصر الأوليمبي مرانا وحيدا قبل مواجهة الليلة فى ظل ضغط المباريات حيث لعب الفراعنة مباراة نصف النهائى أمام جنوب افريقيا مساء الثلاثاء الماضى، واكتفى شوقى غريب بتدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين خوفا من الاجهاد والإصابات.

كما طالب المدير الفنى اللاعبين بإنهاء الاحتفالات بعد التأهل للأولمبياد والتركيز لحصد لقب البطولة خاصة وأنها تقام على أرض مصر، وهو ما تعاهد عليه اللاعبون الذين أبدوا عزمهم إهداء البطولة للجماهير المصرية التى زحفت لإستاد القاهرة لمؤازرتهم ودعمهم منذ أول مباراة، كما حققوا رقما قياسيا عالميا فى مباراة جنوب افريقيا بلغ 70 ألف مشجع لأول مرة فى مباراة ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.