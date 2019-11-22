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علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم استعدادا لـ"الجونة"...

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جدة - عمرو شويل  

 

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركاته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

 

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ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

كان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا في مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021.

 

 

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