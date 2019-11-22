شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. عبد الحفيظ يدعم لاعبى الأهلي قبل نهائي امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على إجراء اتصال هاتفي بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي، لدعمهم وتحفيزهم قبل خوض نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة أمام منتخب كوت ديفوار المقرر إقامته مساء اليوم على استاد القاهرة. ويلعب ثلاثي الأهلي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ضمن المنتخب الأولمبي المشارك بالبطولة الإفريقية. وأعرب عبد الحفيظ في اتصاله مع اللاعبين عن أمنياته بفوز منتخبنا الأولمبي الليلة على كوت ديفوار وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بعد تأهله رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة المنتخب الاولمبي وكوت ديفوار وتنتظر جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، إنجازا كرويا جديدا وغير مسبوق، عندما يلتقى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب نظيره كوت ديفوار فى نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تحتضنها مصر حاليا.

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