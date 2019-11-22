شكرا لقرائتكم مليون دولار تقرب محمود علاء من الأهلى السعودى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسؤولو الأهلى السعودى مفاوضات مكثفة مع محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، لضمه فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل ويرغب محمود علاء من خلال تلك المفاوضات لرفع قيمة إعارته إلى مليون دولار لمدة ستة أشهر وذلك حتى يتسنى حصوله على موافقة من النادى الأبيض للرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لمصدر وسيط بالصفقة جاءت المفاوضات بين مسؤولى الأهلى السعودى ومحمود علاء دون التفاوض مع الزمالك حتى الآن بعد الأزمة التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث وسط مسؤولى الأهلى السعودى، محمد حبىشى وكيل أعمال السويسرى جروس المدير الفنى الحالى للأهلى والسابق للزمالك وكذلك وكيل الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للأبيض للحديث مع مسؤولى الزمالك بشأن انتقال اللاعب إلى الأهلى السعودى فى الصيف الماضي.

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وجاء العرض فى الصيف الماضى بدايته بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم مقابل مليون دولار ثم تم رفع المقابل المالى إلى مليون و500 ألف دولار ولكن رفض مسؤولى الزمالك إعارة اللاعب ليلجأ النادى السعودى إلى ضم مدافع آخر فى انتقالات الصيف ثم عاد النادى السعودى للتفاوض مع محمود علاء لضمه مجددا فى الشتاء بنصف القيمة المالية بداية من يناير ويتفاوض حالياً اللاعب مع النادى السعودى حول زيادة تلك القيمة إلى مليون دولار مع حضور مندوبا للقاهرة لتوقيع العقود خلال الشهر القادم حال توصله لاتفاقا مع ناديه حول رحيله.