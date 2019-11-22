ماذا قدم رمضان صبحي مع الفراعنة الصغار قبل الحلقة الأخيرة أمام الأفيال الليلة؟...

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وبات منتخب مصر أول فريق في تاريخ البطولة يتمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية في طريقه للمباراة النهائية بحصده العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون ثم تفوقه في نصف النهائي على جنوب أفريقيا.
وبات المنتخب الأولمبي على بعد 90 دقيقة من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.
وحال تمكن رفاق رمضان صبحى من الفوز بالكأس ستعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا.
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