ماذا قدم رمضان صبحي مع الفراعنة الصغار قبل الحلقة الأخيرة أمام الأفيال الليلة؟...

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جدة - عمرو شويل لاصوت يعلو فى الشارع الكروى المصرى سوى عن المباراة المصيرية التى تجمع المنتخب الاولمبى بنظيره كوت ديفوار والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعد أن ضمنا المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

واستطاع رمضان صبحى قائد كتيبة المنتخب الاولمبى أن يتنزع أعجاب الجماهير المصرية منذ إنطلاق البطولة سواء على المستوى الفنى أو على صعيد روحه القتالية وقيادته لزملاؤه بمنتهى الاصرار والجدية لتحقيق طموحات الجماهير .

ولعب رمضان صبحى 4 مباريات بإجمالى 360 دقيقة سجل هدفين وصنع أخر ، كما صنع 5 فرص لم تسجل أهدافاً وقام بـ 12 مراوغة وسدد 5 مرات خارج المرمى و 4 على المرمى ، ويساهم بهدف كل 120 دقيقة.

وبات منتخب مصر أول فريق في تاريخ البطولة يتمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية في طريقه للمباراة النهائية بحصده العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون ثم تفوقه في نصف النهائي على جنوب أفريقيا.

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وبات المنتخب الأولمبي على بعد 90 دقيقة من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.

وحال تمكن رفاق رمضان صبحى من الفوز بالكأس ستعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا.