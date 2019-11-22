شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يتناول الإفطار في فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الأفيال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو المنتخب الأوليمبي طعام الإفطار بفندق إقامتهم، استعداداً للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تنطلق في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الإيفواري.

وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

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ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي الفوز بهذه البطولة من قبل، حيث انطلقت النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.

أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة واستهل المنتخب المصرى مشواره بتلك النسخة بالتعادل مع المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-1، ثم تعادل مثير أمام المنتخب النيجيرى بنتيجة 2-2، وأخيرًا الخسارة على يد مالى بهدف دون رد ووداع البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة.