شكرا لقرائتكم وائل بدر يقود الزمالك فى نصف نهائى دورى السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى وائل بدر وسمير جودة مدربا فريق كرة السلة بنادى الزمالك قيادة الفريق خلال مباريات نصف النهائى ببطولة الدورى المرتبط، والتى تقام يومى 25 و 26 نوفمبر الجارى .

يأتى ظهور بدر وجودة ، بعد عودتهما من الإيقاف الذى فرضه عليهما اتحاد كرة السلة على خلفية احداث مباراة القمة فى كأس مصر بين الأهلى والزمالك ، حيث تم إيقاف كل منهما مباراتان ، وهو ما تم تطبيقه فى مباراتى ربع نهائى الدورى أمام سموحة فى لقاء الذهاب والعودة ، حيث تولى طارق سعيد مدير الفريق قيادة الفريق فى صالة المنافسات ، فى ظل غياب عصام عبد الحميد المدير الفنى للإيقاف ايضا ، والمقرر أن يعود بعد خوض الفريق مباراتان أخرى .

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائى دورى المرتبط بعد الفوز على سموحة فى ربع النهائى ، و من المقرر أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى يومى الأثنين و الثلاثاء