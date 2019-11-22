شكرا لقرائتكم وائل بدر يقود الزمالك فى نصف نهائى دورى السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتولى وائل بدر وسمير جودة مدربا فريق كرة السلة بنادى الزمالك قيادة الفريق خلال مباريات نصف النهائى ببطولة الدورى المرتبط، والتى تقام يومى 25 و 26 نوفمبر الجارى .
يأتى ظهور بدر وجودة ، بعد عودتهما من الإيقاف الذى فرضه عليهما اتحاد كرة السلة على خلفية احداث مباراة القمة فى كأس مصر بين الأهلى والزمالك ، حيث تم إيقاف كل منهما مباراتان ، وهو ما تم تطبيقه فى مباراتى ربع نهائى الدورى أمام سموحة فى لقاء الذهاب والعودة ، حيث تولى طارق سعيد مدير الفريق قيادة الفريق فى صالة المنافسات ، فى ظل غياب عصام عبد الحميد المدير الفنى للإيقاف ايضا ، والمقرر أن يعود بعد خوض الفريق مباراتان أخرى .
يذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائى دورى المرتبط بعد الفوز على سموحة فى ربع النهائى ، و من المقرر أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى يومى الأثنين و الثلاثاء
كانت هذه تفاصيل خبر وائل بدر يقود الزمالك فى نصف نهائى دورى السلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.