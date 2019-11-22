شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات الدور ربع النهائي ببطولة تشانل فاز للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة تشانل فاز للاسكواش والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 19 إلى 24 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار.

وكان محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن، ومروان الشوربجي المصنف العاشر بالإضافة إلى مازن هشام قد حجزوا مقاعدهم في هذا الدور.

وتشهد مباريات اليوم العديد من المنافسات القوية للمصريين والتي جاءت كالتالي:

محمد أبو الغار x مازن هشام

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بول كول x جويل ماكين

مروان الشوربجي x كريم عبد الجواد

وتعد بطولة تشانل فاز من البطولات التي تصنف بالفئة الذهبية ضمن بطولات رابطة محترفين الاسكواش psa .