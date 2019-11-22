شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات الدور ربع النهائي ببطولة تشانل فاز للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد مباريات اليوم العديد من المنافسات القوية للمصريين والتي جاءت كالتالي:
محمد أبو الغار x مازن هشام
بول كول x جويل ماكين
مروان الشوربجي x كريم عبد الجواد
وتعد بطولة تشانل فاز من البطولات التي تصنف بالفئة الذهبية ضمن بطولات رابطة محترفين الاسكواش psa .
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