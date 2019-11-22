شكرا لقرائتكم محمد مرجان يتابع سير عملية التسجيل فى عمومية الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على الاطمئنان على سير عملية التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية صباح اليوم.

وتواجد العميد محمد مرجان في مقر النادي مع بدء التسجيل وأطمأن على سير عملية التسجيل التى تمت بسهولة ويسر منذ فتح باب التسجيل.

وبدأ في التاسعة من صباح اليوم التسجيل فى اليوم الأول للنادي الأهلي ، وبدأ أعضاء النادى بالتوقيع بكشوف الجمعية العمومية التسجيل فى التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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ومن المقرر أن يتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية (65 ألف عضو تقريباً)، وفى حال اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر فى اليوم التالى.

وفى اليوم التالى يبدأ التسجيل فى التاسعة صباحاً بالكشوف حتى السابعة مساءً، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال فى حال اكتمال النصاب القانونى الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.