شكرا لقرائتكم محمد مرجان يتابع سير عملية التسجيل فى عمومية الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد العميد محمد مرجان في مقر النادي مع بدء التسجيل وأطمأن على سير عملية التسجيل التى تمت بسهولة ويسر منذ فتح باب التسجيل.
وفى اليوم التالى يبدأ التسجيل فى التاسعة صباحاً بالكشوف حتى السابعة مساءً، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال فى حال اكتمال النصاب القانونى الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.
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