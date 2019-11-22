فتح باب التسجيل في عمومية الأهلي لمناقشة الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

فتح النادي الأهلي باب التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في المشاركة لمناقشة الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي المنتهي والتي تقام على مدار يومين.

ويتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المنتهية من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الموازنة المقترح للعام المقبل.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء الذين لهم حق التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اليوم الجمعة، تؤجل الجمعية لليوم التالي غدا السبت، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ١٠% أو بحضور ٥٠٠٠ عضو أيهما أقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية.