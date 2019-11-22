موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية، عن متابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الايفواري في نهائي كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة، والذي يقام مساء اليوم الجمعة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا الأولمبي قد حقق اول اهدافه في البطولة وهو التأهل الي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز علي جنوب افريقيا في مباراة نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة المنتخب الاولمبي وكوتديفوار

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي أمام كوتديفوار في نهائي أمم افريقيا تحت 23 سنة، في تمام الساعةالثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي وكوتديفوار

تنقل مباراة نهائي أمم افريقيا تحت 23 سنة بين المنتخب الوةطني وكوتديفوار عبر قناة تايم سبورت بترددها الأرضي، كما تنقل عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

Advertisements

يسعي المنتخب الأولمبي لحصد لقب البطولة وإهداؤها إلى الشعب المصرى لمصالحته بعد خسارة بطولة الأمم الأفريقية للكبار والتى خسرتها مصر على أرضها وودعت مبكرًا من ربع النهائى على يد «البافانا بافانا» فى مشهد حزين خلال الصيف المنصرم.

منتخب كوت ديفوار وصل إلى النهائى بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والوقت الإضافى بالتعادل الإيجابى

بينهما بهدفين لكل منهما.

ويحلم المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة بجانب استعادة الألقاب القارية الغائبة على صعيد المنتخبات منذ فوز مصر بلقب كأس الأمم للشباب عام 2013 متسلحًا بالدعم الجماهيرى الكبير فى مباريات الفراعنة.

واستعد الفراعنة لمباراة اليوم بتدريبات مكثفة بعد مباراة جنوب أفريقيا بعدما أنهى حالة الاحتفال.. ودعا شوقى غريب اللاعبين للتركيز فى مباراة النهائى، مؤكدًا أن لقب البطولة هدف لا يقل أهمية عن التأهل للأوليمبياد، خصوصًا أن المباراة تقام على أرض مصر وهذا الحشد الكبير من الجماهير الذى التف حول المنتخب يجب أن يكافئ بكأس البطولة.

وينتظر أن يستمر غريب فى الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض مباراة جنوب أفريقيا، مع استمرار عبدالرحمن مجدى فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن، بعدما أثبت الأول قدرات كبيرة فى مواجهة الأولاد وسجل هدفين رائعين.