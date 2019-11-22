تذكرة طوكيو 2020 الثالثة.. تشعل موقعة جنوب أفريقيا وغانا

يلتقي منتخب جنوب افريقيا الأولمبي مع غانا في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة في مباراة حاسمة على البطاقة الثالثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ضمن مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويسعى كلا المنتخبين لتعويض إخفاقه في دور الأربعة بتحقيق المركز الثالث وحجز المقعد الافريقي الثالث المؤهل إلى الأولمبياد، حيث سقطت غانا على يد كوت ديفوار في نصف النهائي وودعت بركلات الترجيح، فيما خسرت جنوب إفريقيا أمام مصر «البلد المضيف» بثلاثية نظيفة.

وقال مدرب غانا إبراهيم تانكو قبل اللقاء: «ما زلنا نملك فرصة أخرى للتأهل للأولمبياد، وسنتمسك بها بكل قوة، وعلينا أن نغلق الصفحة، ونبحث عن الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع».

وأضاف: عالجنا الأخطاء التي وقعنا فيها في مباراة نصف النهائي، فليست لدينا أعذار بعد أن فشلنا في التأهل للمباراة النهائية وانتزاع بطاقة التأهل مباشرة.

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وينتظر أن يعتمد تانكو تشكيلة المنتخب الأولمبي الغاني الحارس كوامي باه، وفي الدفاع كينجسلي

فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد، وفي الوسط إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه، وفي الهجوم إيفانز منساه، صامويل أوبينج، روبين بولي.

من جهته، قال مدرب جنوب إفريقيا ديفيد نوتواني: نملك فرصة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، واعدنا تجهيز لاعبينا لمواجهة غانا، المؤكد أننا سنخوض مواجهة صعبة للغاية، والحظوظ متساوية بيننا وكلانا سيخوض المباراة بهدف واحد هو نيل بطاقة التأهل الأخيرة»

ويعتمد نوتواني في تشكيلة الأولاد على الحارس دارين جونسون، وفي الدفاع نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، وفي الوسط تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي، وفي الهجوم كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.