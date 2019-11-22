الليلة.. منتخبنا الأولمبي يبحث عن المجد أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

تتجه أنظار الملايين من الجماهير المصرية صوب ستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المنتخب الوطنى الأولمبى عندما يستضيف نظيره الإيفوارى، فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وحقق الفراعنة الهدف الأكبر وهو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا فى الدور نصف النهائى، إذ يصعد المنتخبان المتأهلان إلى نهائى البطولة مباشرةً إلى الأوليمبياد، برفقة المنتخب الذى سيحتل المركز الثالث من بين جنوب أفريقيا وغانا اللذين يلتقيان فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

ويبقى الهدف الثانى للفراعنة وهو الفوز بلقب البطولة وإهداؤها إلى الشعب المصرى لمصالحته بعد خسارة بطولة الأمم الأفريقية للكبار والتى خسرتها مصر على أرضها وودعت مبكرًا من ربع النهائى على يد «البافانا بافانا» فى مشهد حزين خلال الصيف المنصرم.

منتخب كوت ديفوار وصل إلى النهائى بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والوقت الإضافى بالتعادل الإيجابى بينهما بهدفين

لكل منهما.

ويحلم المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة بجانب استعادة الألقاب القارية الغائبة على صعيد المنتخبات منذ فوز مصر بلقب كأس الأمم للشباب عام 2013 متسلحًا بالدعم الجماهيرى الكبير فى مباريات الفراعنة.

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وتوج منتخب الجابون بالنسخة الأولى عام 2011 على حساب المغرب المضيف وتأهلا معًا إلى جانب مصر التى حلت ثالثة على حساب السنغال، إلى أوليمبياد لندن 2012، فيما كان اللقب من نصيب نيجيريا فى النسخة الثانية التى استضافتها السنغال عام 2015، بتغلبها على الجزائر وبلغا أوليمبياد ريو دى جانيرو مع جنوب إفريقيا الثالثة على حساب السنغال أيضًا

ولن تكون مهمة المنتخب الذى تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، سهلة فى حصد اللقب على حساب فريق كوت ديفوار الذى تصدر المجموعة الثانية، رغم قوة هجوم

الفراعنة وإحرازهم 9 أهداف بينها أربعة أهداف لمصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن، لأن منتخب الأفيال منظم جيدًا من الناحية الدفاعية

واستعد الفراعنة لمباراة اليوم بتدريبات مكثفة بعد مباراة جنوب أفريقيا بعدما أنهى حالة الاحتفال.. ودعا شوقى غريب اللاعبين للتركيز فى مباراة النهائى، مؤكدًا أن لقب البطولة هدف لا يقل أهمية عن التأهل للأوليمبياد، خصوصًا أن المباراة تقام على أرض مصر وهذا الحشد الكبير من الجماهير الذى التف حول المنتخب يجب أن يكافئ بكأس البطولة.

وينتظر أن يستمر غريب فى الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض مباراة جنوب أفريقيا، مع استمرار عبدالرحمن مجدى فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن، بعدما أثبت الأول قدرات كبيرة فى مواجهة الأولاد وسجل هدفين رائعين.

وينتظر أن يعتمد «غريب» على طريقته المعتادة 3-1-3-3، للضغط على دفاعات الضيوف بأكبر عدد من المهاجمين مع الالتزام بالحذر الدفاعى المكلف به الثلاثى أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام، مع الدعم المتوفر من الظهيرين كريم العراقى وأحمد فتوح فى الجوانب الدفاعية حال افتقاد الكرة.. وسيكون رمضان صبحى وعبد الرحمن مجدى فرسي الرهان لمدرب الفراعنة فى خلخلة دفاعات المنافس خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.