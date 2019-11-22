رياضة | مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ممثلو القارة السمراء في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2021 بنسخته الجديدة في الصين، وهي البطولة التي ستشهد تغييرا كبيرا في نظامها.

وأكد الكاف، أنه سيمثل إفريقيا في نسخة 2021 ثلاث أندية بشكل رسمي وهم الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا وصاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث.

وتقرر أن يخوض فريقي نصف النهائي مباراة من أجل تحديد صاحب المركز الثالث الذي سيتواجد بشكل رسمي رفقة طرفي النهائي في كأس العالم بنسخته الجديدة في الصين.

Advertisements

وكان الفيفا، قد أبلغ الاتحاد الأفريقي من قبل أنه يريد تواجد طرفي النهائي وصاحب المركز الثالث، فيما كان يريد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد طرفي النهائي وصاحب لقب الكونفدرالية من أجل الإعلاء من شأن بطولة الكونفدرالية، ليكون لها قيمة في السنوات المقبلة، إلا أن الفيفا رفض هذا الأمر.

وتعتبر النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستكون في قطر وستكون الأخيرة من حيث المشاركة بفريق واحد فقط من قارة أفريقيا، على أن تشهد النسخة الجديدة للبطولة مشاركة 3 أندية من قارة أفريقيا، كل من الفائز باللقب الأفريقي وصاحب المركز الثاني وكذلك صاحب المركز الثالث.

وسيمثل القارة السمراء النسخة المقبل والتي ستقام في قطر الترجي التونسي والذي نجح في التتويج على حساب الوداد.