رياضة | تعرف على أسلحة شوقي غريب في مباراة مصر ضد كوت ديفوار

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تتجه أنظار الجماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، الى استاد القاهرة الدولي ومباراة مصر ضد كوت ديفوار في اطار نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام ويسعى أبناء شوقي غريب الى تحقيق الفوز والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقها في 2011 .

أسلحة منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ويعتمد المنتخب المصري على مجموعة من أبرز النجوم الشباب على الساحة الكروية وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعبدالرحمن مجدي والذين قدموا بطولة بمستوى عالي للغاية وصعدوا للنهائي على حساب منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة وضمنوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي إفريقيا:- Advertisements من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار على ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش. القنوات الناقلة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي إفريقيا:- وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق

تشكيل مصر ضد كوت ديفوار المتوقع في نهائي بطولة أمم إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: محمد عبدالسلام - وأحمد رمضان بيكهام - وأسامة جلال خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد أبوالفتوح - كريم العراقى خط الوسط الهجومي: عمار حمدى - عبدالرحمن مجدى - رمضان صبحى خط الهجوم: مصطفى محمد