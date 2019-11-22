رياضة | رمضان صبحي يقود الهجوم والمنتخب الأولمبي يحلم بالتتويج علي حساب كوتديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يقود الهجوم والمنتخب الأولمبي يحلم بالتتويج علي حساب كوتديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية والمصرية، نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وتنتهي اليوم الجمعه، بمباراة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي فى نهائي البطولة، فى لقاء سيقام على ستاد القاهرة الدولى.



طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي

مصر وكوت ديفوار (النهائي)

حكم الساحة: اندوفيترا راكوتوجاونا (مدغشقر)

المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) وديك اوكيلو (اوغندا)

الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)

وحقق منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي الصعود رسميا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد الصعود للمباراة النهائية، وكان منتخب كوتديفوار تفوق على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح بعد لقاء إنتهي بالتعادل الإيحابي بهدفين لكل منتخب، بينما منتخب مصر صعد رسميا للأولمبياد بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثيه دون رد سجلهم رمضان صبحي قائد مصر هدف من ركلة جزاء وعبد الرحمن مجدى هدفين.

ويسعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي من كتابة اسمه فى التاريخ عندما يقود مصر فى نهائي البطولة، ويسعي للفوز بها على حساب الأفيال فى لقاء قوي، بعدما قدم منتخب مصر بطولة رائعه فاز خلالها على كل من مالي وغانا والكاميرون وجنوب إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام منتخب كوتديفوار Advertisements حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، عبد الرحمن مجدي.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الأولمبي بنفس تشكيله السابق أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بالإبقاء على عبد الرحمن مجدي أساسيا بدلا من صلاح محسن.