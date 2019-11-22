رياضة | لاعب برشلونة يقترب من الرحيل الي الدوري الألماني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة يقترب من الرحيل الي الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
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برشلونة
علي ماهر حلمي
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اقترب اللاعب الفرنسي الشاب توديبو مدافع نادي برشلونة الاسباني من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى الدوري الألماني الممتاز.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة سوف يخفف من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمغادرة ثلاثة أو أربعة لاعبين والأولوية هي الحصول على تدعيم في وسط الملعب والتخلي عن أحد المدافعين.
وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن النادي الكتالوني لديه العديد من العروض المقدمه للاعب الفرنسي الشاب توديبو ويخطط لاختيار انتقاله نهائيًا مع خيار الشراء في المستقبل، والأقرب له هو باير ليفركوزن الألماني الذي يتفاوض على ضمه خلال الأسابيع الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ستوافق علي عرض سيصل الي 10 ملايين يورو كما أبلغت فالفيردي الذي وافق على رحيل توديبو مفضلًا استمرار أومتيتي رغم إصاباته المتكررة، لكنه يمتلك خبرة كبيرة عن اللاعب الفرنسي الشاب.
يذكر ان اللاعب صاحب الـ19 عامًا الذي انضم لصفوف النادي الكتالوني قادما من صفوف نادي تولوز الفرنسي أبلغ وكيله بعدم رضاه عن وضعه في برشلونة، وأقيم اجتماع بين وكيل اللاعب ومندوب من النادي الكتالوني وإدارة باير ليفركوزن الالماني قبل أسبوعين للحديث حول إمكانية انتقال توديبو إلى النادي الألماني.
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