رياضة | لاعب برشلونة يقترب من الرحيل الي الدوري الألماني

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة سوف يخفف من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمغادرة ثلاثة أو أربعة لاعبين والأولوية هي الحصول على تدعيم في وسط الملعب والتخلي عن أحد المدافعين.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن النادي الكتالوني لديه العديد من العروض المقدمه للاعب الفرنسي الشاب توديبو ويخطط لاختيار انتقاله نهائيًا مع خيار الشراء في المستقبل، والأقرب له هو باير ليفركوزن الألماني الذي يتفاوض على ضمه خلال الأسابيع الماضي.