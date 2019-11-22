رياضة | تعرف علي مدة غياب لاعب ريال مدريد عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مدة غياب لاعب ريال مدريد عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابة لاعب خط الوسط لوكاس فاسكيز في التدريبات المسائية للفريق بكسر في أصبع القدم.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن لوكاس فاسكيز يعاني من كسر بإصبع القدم وذلك بعد أن سقطت إحدى الأوزان الثقيلة على قدمه خلال ممارسته تمارين بدنية في صالة الألعاب الرياضية بتدريبات الفريق الملكي بعد انتهاء أسبوع الفيفا الدولي.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب لوكاس فاسكيز لمدة شهر ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس اليوم، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد أنه يُعاني من كسر في إصبع قدمه اليسرى.
وسيغيب اللاعب الدولي الاسباني عن صفوف نادي ريال مدريد في العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة ريال سوسيداد المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي الكلاسيكو أمام نادي برشلونة و مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.