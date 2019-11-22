رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة فلامينجو ضد ريفيربليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة فلامينجو ضد ريفيربليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد موعد عشاق كرة القدم، حول جميع أنحاء العالم، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل داخل أرضية وخارج ملعب اللقاء، عندما يلعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني ضد فلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس الليبرتادوريس.

وتقام مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو البرازيلي، يوم الس بت المقبل على الملعب الآثري في مدينة ليما، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتأهل فلامنجو للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنه جريميرو البرازيلي، فيما يخوض فريق ريفر بليت المباراة بعد الإطاحة بمواطنه وغريمه التقليدي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومنع جيسوس المدير لفريق فلامنجو، تواجد الإعلاميين خلال التدريبات وأمر بإغلاق ملعب التدريب بستائر لعدم وجود أي من جواسيس من المنافس والإطلاع على خطط اللعب.

ومن المقرر أن يبدأ فريق فلامنجو المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: ألفيس خط الدفاع: ثولير، ومارسيلو، ورودلفو، ورينيه. Advertisements خط الوسط: دا موتا، ودييجو، ولوكاس دا سيلفا، وجيورجيان خط الهجوم: كارفاليو، وسوزا.