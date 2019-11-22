رياضة | لم يكن مفروشاً بالورورد.. جنوب افريقيا وغانا مشوار الفريقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لم يكن مفروشاً بالورورد.. جنوب افريقيا وغانا مشوار الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة الإفريقية لحفل ختام بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري.

وتُختتم فعاليات بطولة الأمم الإفريقية اليوم بمواجهتي جنوب إفريقيا ضد منتخب غانا على تحديد المركز ين الثالث والرابع، ثم مواجهة مصر صاحب الأرض والجمهور ضد منتخب كوت ديفوار، بالمباراة النهائية.

ويلعب المنتخب الوطني ضد منتخب ساحل العاج، في المباراة النهائية من أجل حصد اللقب القاري، بعد ضمان تأهل المنتخبين لأوليمبياد طوكيو 2020.

على الجانب الآخر سيكون هناك مواجهة شرسة ومشتعلة، بين منتخبي غانا وجنوب إفريقيا، لتحديد صاحب المركز الثالث والبطاقة الأخيرة المؤهلة لبطولة الأوليمبياد.

موعد مباراة غانا ضد جنوب إفريقيا وتقام مباراة غانا ضد جنوب إفريقيا، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

"مشوار غانا بالبطولة" لعب منتخب غانا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مصر والكاميرون ومالي"، حيث افتتحت مبارياتها بالتعادل أمام الكاميرون بهدف لكل فريق، ثم الهزيمة من مصر بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن تحسم بطاقة الصعود لنصف النهائي بالفوز على مالي بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة.

وإلتقت غانا ضد منتخب كوت ديفوار، في مباراة نصف نهائي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسمها المنتخب الإيفواري، لصالحه بركلات الترجيح.

"مشوار جنوب إفريقيا بالبطولة" خاضت جنوب إفريقيا، مشوارها بالبطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي ضمت كل من "زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا"، حيث افتتحت مشوارها بالتعادل السلبي ضد زامبيا، ثم الفوز على المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، والتعادل في الجولة الأخيرة ضد نيجيريا سلبيًا.