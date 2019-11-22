الامارات | بطل ابطال العالم يصل دبي لرفع نص طن في مونديال القوة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ابطال العالم يصل دبي لرفع نص طن في مونديال القوة البدنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الى مطار دبي الدولي في ساعة مبكرة فجر اليوم بطل ابطال العالم بالقوة البدنية الامريكي بلاين سومنير وذلك للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية والتي تستضيفها الامارات في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي وتقام برعاية سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي.
وقال البطل الامريكي بلاين سومنير للامارات اليوم: حضرت الى دبي للمشاركة في مونديال دبي للقوة البدنية والذي اطمح من خلاله الى تحطيم أرقامي القياسية العالمية الحالية وهي 435 كيلوغرام في رفعة الصدر و355 كيلوغرام في الديدليفت، و475 كيلوغرام في السكوات اي قرابة النصف طن (500)، مبينا انه سافر من امريكا الى هنا 28 ساعة ويتمنى الا تؤثر على جاهزيته
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