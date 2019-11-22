الامارات | مارادونا يتراجع ويقرر الاستمرار مع خيمناسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يتراجع ويقرر الاستمرار مع خيمناسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر دييغو مارادونا الاستمرار في عمله كمدرب لفريق خيمناسيا ئي إسغريما، في تحول مفاجئ، بعد يومين من تقديم استقالته للفريق المتعثر في الدوري الأرجنتيني.
قال مدير أعمال مارادونا، كريستيان براغارنيك، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا سيستمر مع خيمناسيا".
وأوضح محاميه ماتياس مورلا في مؤتمراً صحافياً، أن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، قرر تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانباً، قبل الانتخابات التي تقام غداً السبت.
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