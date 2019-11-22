اخبار الرياضه

الامارات | مارادونا يتراجع ويقرر الاستمرار مع خيمناسيا

0 نشر
أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يتراجع ويقرر الاستمرار مع خيمناسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر دييغو مارادونا الاستمرار في عمله كمدرب لفريق خيمناسيا ئي إسغريما، في تحول مفاجئ، بعد يومين من تقديم استقالته للفريق المتعثر في الدوري الأرجنتيني.

قال مدير أعمال مارادونا، كريستيان براغارنيك، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا سيستمر مع خيمناسيا".

Advertisements

وأوضح محاميه ماتياس مورلا في مؤتمراً صحافياً، أن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، قرر تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانباً، قبل الانتخابات التي تقام غداً السبت.

 

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مارادونا يتراجع ويقرر الاستمرار مع خيمناسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا