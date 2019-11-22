شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية العادي بالنادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي اليوم التالي يبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالكشوف حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية العادي بالنادي الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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