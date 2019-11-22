شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية العادي بالنادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي حيث بدأ أعضاء النادي بالتوقيع بكشوف الجمعية العمومية التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً .

ومن المقرر أن يتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ( 65 ألف عضو تقريباً) وفى حالة اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر في اليوم التالي .

وفي اليوم التالي يبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالكشوف حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.