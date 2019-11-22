شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة طنطا فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على ستاد طنطا الرياضى .
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