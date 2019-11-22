شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة طنطا فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم عصر اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة طنطا حيث يعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تتوجه لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على ستاد طنطا الرياضى .

ودخل الطلائع معسكرًا بالإسماعيلية لمدة 3 أيام، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى، اختتمه بمران فجر الثلاثاء على الرمل.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.