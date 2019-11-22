شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتعش بـ6 ملايين جنيه .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة نادى الزمالك خلال الساعات الماضية بـ6 ملايين جنيه حيث دخلت الأموال بصورة رسمية إلى خزينة القلعة البيضاء فى ضوء تحركات مسؤولى الأبيض لتوفير سيولة مالية فى الفترة الحالية خاصة مع وعد إدارة ميت عقبة بصرف مستحقات اللاعبين بصورة مستمرة تحفيزا لتحقيق لانتصارات فى المباريات والمنافسات المختلفة.

ويستعد الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، لمواجهة إنبى، التى ستقام على ستاد السلام، يوم الإثنين القادم، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 10 نقاط عقب خوضه 4 مباريات بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 5 مباريات.