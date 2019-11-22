شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد الاطمئنان على فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد الاطمئنان على حجم إصابة فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، وذلك بعد تواصل محمد أسامة، طبيب الفريق، مع سهيل الشملى، طبيب المنتخب التونسى، الذي أكد له أن الإصابة ليست بالخطيرة وأنها عبارة عن شد في العضلة الضامة، وأوضح طبيب المنتخب التونسى أن تغيير ساسى كان سببه عدم تفاقم الإصابة ولكن ليس لخطورتها، وهو ما طمأن مسؤولى الزمالك كون ساسى أحد أهم اللاعبين في الفريق، والفريق يحتاج كل اللاعبين في الفترة المقبلة، نظرا لصعوبة المنافسة في الدورى العام والبطولة الإفريقية.

كان «ساسى» قد أصيب مع المنتخب التونسى خلال مشاركته أمام غينيا الاستوائية، الثلاثاء الماضى، وتم تغييره بسبب الإصابة في الدقيقة 61. وصرح طبيب المنتخب التونسى، عقب إجراء فحوصات للاعب، بأن الإصابة ليست بالخطيرة، وأنها عبارة عن شد في العضلة الضامة وتحتاج راحة 10 أيام على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن يصل الدولى التونسى إلى القاهرة غدا السبت، ويخضع للفحص الطبى مرة أخرى من الجهاز الطبى للقلعة البيضاء للتأكد من الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجى لتجهيز اللاعب للمواجهة المرتقبة أمام مازيمبى الكونغولى المقررة يوم 29 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا في المجموعة التي تضم بجانبهما، أول أغسطس، الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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يذكر أن فرجانى ساسى سيغيب عن مباراة الزمالك وإنبى في بطولة الدورى العام، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد السلام في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، وذلك عقب العودة من التوقف الدولى، بسبب طرده أمام المقاولون العرب في آخر مباريات الزمالك في الدورى قبل التوقف.

من ناحية أخرى، أكد الجهاز الطبى جاهزية الثنائى شيكابالا ومحمد عبدالغنى لاعبى الفريق الأبيض لمواجهة إنبى، وذلك عقب انتهاء الثنائى من البرنامج الطبى والبدنى لهما، ومشاركتهما في التدريبات بشكل طبيعى، واجتيازهما آخر اختبار طبى. كان محمد عبدالغنى قد تعرض لإصابة في فقرات الظهر، بينما عانى شيكابالا من إصابة في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبى للفريق الأبيض على طمأنة ميتشو بأن الثنائى سيكون جاهزًا للتواجد مع الفريق الأبيض في مواجهة إنبى القادمة ضمن تحضيرات الفريق الأبيض للمواجهة المقبلة.

فيما وضع الجهاز الفنى بقيادة ميتشو، برنامجا تأهيليا لكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكونغولى، الذي فسخ إعارته مع الوداد المغربى وعاد للفريق، وذلك تمهيدا لضمه في يناير المقبل، في حالة وافق ميتشو على ضمه والاستغناء عن لاعب من المحترفين الأجانب.

فيما سادت حالة من الاستياء داخل نادى الزمالك بعدما ترددت أنباء مجددا عن إقامة السوبر الإفريقى في قطر في فبراير المقبل، وجدد مرتضى منصور رئيس النادى رفضه للعب في قطر باعتبارها دول معادية لمصر، فيما تتجه النية لعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا للبت في الأمر، وحسم خوضه في قطر من عدمه.