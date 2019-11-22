شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يدخل المرحلة الأخيرة من الاستعداد لطلائع الجيش بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل .
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