شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يدخل المرحلة الأخيرة من الاستعداد لطلائع الجيش بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الجمعة فريق الإنتاج الحربي، تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالدوري بعدما منح مختار مختار المدير الفنى للفريق لاعبيه راحة من المران أمس عقب نهاية الودية الاخيرة أمام الاتحاد الليبى والتى أقيمت عصر الاربعاء على ملعب المصانع الحربية .

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد ثم فاز على الاتحاد الليبى بسداسية مقابل هدفين فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل .