شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يسعى لتتويج باللقب الافريقي على حساب أفيال كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، إنجازا كرويا جديدا وغير مسبوق، عندما يلتقى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب نظيره كوت ديفوار فى نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تحتضنها مصر حاليا.

ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي الفوز بهذه البطولة من قبل، حيث انطلقت النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.. أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة..واستهل المنتخب المصرى مشواره بتلك النسخة بالتعادل مع المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-1، ثم تعادل مثير أمام المنتخب النيجيرى بنتيجة 2-2، وأخيرًا الخسارة على يد مالى بهدف دون رد ووداع البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

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أدى منتخب مصر الأوليمبي مرانا وحيدا قبل مواجهة الليلة فى ظل ضغط المباريات حيث لعب الفراعنة مباراة نصف النهائى أمام جنوب افريقيا مساء الثلاثاء الماضى، واكتفى شوقى غريب بتدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين خوفا من الاجهاد والإصابات، كما طالب المدير الفنى اللاعبين بإنهاء الاحتفالات بعد التأهل للأولمبياد والتركيز لحصد لقب البطولة خاصة وأنها تقام على أرض مصر، وهو ما تعاهد عليه اللاعبون الذين أبدوا عزمهم إهداء البطولة للجماهير المصرية التى زحفت لإستاد القاهرة لمؤازرتهم ودعمهم منذ أول مباراة، كما حققوا رقما قياسيا عالميا فى مباراة جنوب افريقيا بلغ 70 ألف مشجع لأول مرة فى مباراة ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

وطالب شوقي غريب، الجماهير المصرية بحضور مباراة النهائى الليلة، ووجه رسالة للجماهير قائلا:" أشكركم على الدعم والمساندة طوال البطولة، وأنتم السبب الأول والرئيسى فى تحقيق حلم الأولمبياد"، مطالبا الجماهير باستمرار الدعم فى المباراة النهائية"، مضيفا:" تعالوا المباراة النهائية واقفوا معانا وان شاء الله مش هنخذلكم وهتروحوا فرحانين".

واستقر شوقى غريب على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم، وهو نفس تشكيل المباراة الأخيرة أمام جنوب افريقيا والذى يتضمن القوة الضاربة للفراعنة، وهو محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى ورمضان صبحى وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد.