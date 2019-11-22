فرجاني ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك

ينتظم التونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الجمعة.
ومن المنتظر وصول الثنائي في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الانضماملمنتخب تونس.
من جانبه، أكد عصام مرعي المدرب بالجهاز الفني للفريق، أن الجهاز الفني اطمأن على إصابة فرجاني ساسي والتأكد منأنها إصابة ليست مقلقة، مؤكدا أن هناك وقتا كافيا لتجهيز ساسي في ظل غيابه عن مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.
مشيرا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا بعدها بالشكل المطلوب من الناحية الطبية كون الإصابة طفيفة للغاية.
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