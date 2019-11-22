رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف جوهرة فالنسيا من برشلونة وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف جوهرة فالنسيا من برشلونة وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع جوهرة فالنسيا قبل أن يتعاقد معه ليفربول وبرشلونة المهتمين بإبرام هذه الصفقة في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يرى أن النجم الشاب فران توريس البالغ من العمر 19 عامًا يمتلك إمكانيات المهاجم الذي يبحث عنه وكذلك يعتبر عمره بمثابة تأمين لهذا المركز لسنوات طويلة مقبلة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن التعاقد مع توريس لن يكون سهلًا على الإطلاق في ظل وجود شرط جزائي في عقده قد يصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم كبير للغاية بالنسبة ليوفنتوس في الوقت الحالي.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية وجود اهتمام كبير أيضًا بتوريس من قبل ليفربول وبرشلونة الذين يطمحان لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن توريس شارك في 67 مباراة بقميص فالنسيا وقام بتسجيل 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن توريس يعتبر أيضًا اللاعب الإسباني الوحيد الذي تم اختياره ضمن القائمة المختصرة المكونة من 20 لاعبًا لجائزة جولدن بوي 2019.