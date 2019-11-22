شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع الجمعية العمومية للنادي الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم ،الجمعة، الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنادي الأهلي حيث يبدأ أعضاء النادي التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ( 65 ألف عضو تقريباً) وفى حالة إكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية الى الإجتماع الآخر في اليوم التالي.

ويبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالكشوف حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة إكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.